¿Abad cosmetólogo? Apela el maquillaje para zafar y a un seudónimo de la UCR

“Una nueva encuesta midió a 11 dirigentes en Provincia: reprobaron todos y quedó último un radical” ¿Quién era el radical?: Maximiliano Abad, publicada en Clarín, producto de un trabajo de la consultora Mercados y Estrategia. La columna más leída del país no tuvo contemplaciones: 11º de 11, “y no corre en Alpine en la F1 donde Colapinto es más rápido que su máquina”. Este no estaría siendo el caso si vale el parangón.

Maxi Abad encontró refugio bajo las polleras de Patricia Bullrich. Hoy es senador nacional a razón de 10 palitos por mes y con 20 asesores a sueldo por seis años. Más casta no se consigue, perdió identidad. Ahora es papero en Otamendi, pescador en el puerto y dirigente deportivo en los clubes, algo que le dé notoriedad en redes sociales. Vive a “expensas” de la grieta y ahora da por concluida su sociedad con Guillermo Montenegro.

Abad se lleva un récord para nada ostentoso, sacó a la UCR de carrera electoral bonaerense, por primera vez en la historia. Esa gestión donde no se cansó de sumar intendentes tras cada interna digitada. Proselitismo barato, impresentable. Mantuvo cerrado el comité local de la UCR durante 2 años, en otro registro sin antecedentes. Le armó lista opositora al doctor Miguel Lunghi, intendente de Tandil, el mejor del país según todos los especialistas y analistas.

Jugó instancias judiciales extremas para dividir más a la UCR, un conservar el poder de la rosca política. Ahora dice que su sociedad con Guillermo Montenegro se termina el 10 próximo de diciembre. Las exequias del PRO y la UCR se celebraron merced a La Libertad Alianza. Montenegro se agarró del pasamanos y Abad está a la deriva.

Ahora metió cosmética con Nuevos Aires un seudónimo de la UCR local donde intentará maquillar la llegada de Ariel Martínez Bordaisco como segundo concejal para presidir el bloque. Bordaisco no logró renovar como senador. Y la ungida Sánchez Herrero ya tuvo su paso por los fondos públicos por ser la “mujer de …” clásica maniobra nepotista que está infectada en la mayoría de la legión nombramientos de Abad. No logró inspiración en el Grupo Malbec, donde se quedó también afuera de la promoción.