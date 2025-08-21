El Provincial U13 Femenino comenzará este jueves en Mar del Plata y tendrá como escenario principal al Club Peñarol.
Con expectativas e ilusión, La Roja marplatense será el organizador del evento que reúne a los seleccionados de San Nicolás, Chivilcoy, Junín, Bahía Blanca y Tandil.
El conjunto marplatense para el Provincial U13 Femenino está conformado por Sofía Leoni, Jazmín Antonucci, Sara Braco, Nahiara Bengoa, Juana Elías, Agustina Narváez, Guadalupe Canales, Emma Sejas Pasquariello, Mora Acosta, Trinidad Monacchi, Abril Herrán, Carola Rossi Bacalini, Tiziana Alessandrini, Lara Baline y Emilia Grassi. El cuerpo técnico está integrado por Manuel Ortiz, Sebastián Alix y Martín Robiglio.
Fixture del Provincial U13 Femenino
Jueves 21
Chivilcoy – Junín, 18 horas en Peñarol.
Mar del Plata – Tandil, 20 horas en Peñarol.
Viernes 22
San Nicolás vs Chivilcoy, 10 horas en Unión.
Tandil – Bahía Blanca, 10 horas en Peñarol.
Junín vs San Nicolás, 19.30 horas en Sporting.
Mar del Plata vs Bahía Blanca, 19.30 horas en Peñarol.
Sábado 23
Quinto puesto: 10.30 horas tercero Zona Norte vs tercero Zona Sur, en Kimberley.
Semifinal 1: 17.30 primero Zona Norte vs segundo Zona Sur, en Peñarol. Semifinal 2: 17.30 primero Zona Sur vs segundo Zona Norte, en Peñarol.
Domingo 24
Tercer puesto: 9.30 horas perdedor semifinal 1 vs perdedor semifinal 2, en Peñarol.
Final: 11.30 horas ganador semifinal 1 vs ganador semifinal 2, en Peñarol.
La Asociación Marplatense de Básquet invita a toda la comunidad a acompañar a las jugadoras en este importante certamen, que será una verdadera fiesta del básquet formativo provincial. La actividad se extenderá hasta el domingo 24 y definirá al nuevo campeón de la categoría.