Mar del Plata en un desborde de inseguridad nunca visto

En una entrevista con LA CIELO, El Admin —creador de robo.mdp— resumió el clima social sin rodeos: “Mar del Plata está en un desborde de inseguridad nunca antes visto”. Lo dijo al explicar por qué su página, nacida tras sufrir él mismo un robo, terminó convirtiéndose en una de las herramientas ciudadanas más consultadas de la ciudad.

El mapa del delito que administra, desarrollado inicialmente con inteligencia artificial y luego ajustado por programadores, funciona con aportes de vecinos y turistas. “Nos interesa la foto, qué pasó y dónde pasó”, explicó. En los primeros 15 días, el sistema ya acumuló más de 200 reportes y promedia “entre 10 y 15 robos por día”.

La cuenta también detecta patrones estacionales. “Hay gente que viene a hacer temporada de robos”, dijo. A modo de ejemplo, contó que “ayer detectamos un auto de Buenos Aires robando por Mar del Plata”. Según la comunidad, las modalidades se diversificaron: desde robo de autos y motos hasta el ícono de la “rata”, creado para el rastrero que rompe vidrios o arranca cadenas. “Esta modalidad creció muchísimo en los últimos 15 días”, advirtió.

El mapa incluye un mecanismo de carga de incidentes y un enlace directo a la denuncia oficial, aunque sin integración plena. “Sería tedioso para el vecino cargar todos los datos que pide la policía”, justificó. Para las autoridades, el sistema podría aportar información valiosa, pero —según su versión— ese canal no existe: “En ningún momento recibimos comunicación de ninguna parte del Estado. Nos toman como enemigos y dicen que la marcha tiene fines políticos, pero yo soy un comerciante que vende ropa”.

El Admin también relató la situación policial. “La policía está sin recursos; a veces no tienen ni para la nafta”, aseguró. Y sumó un dato inquietante: la existencia de “móviles fantasmas”, autos estacionados pero vacíos para simular patrullaje en el sistema ABL. Aun cuando hubo reuniones previas con la municipalidad y el COM, el diagnóstico es pesimista: “Siempre es lo mismo. Solo se acercan cuando empezamos a salir en los noticieros”.

Puntos críticos del mapa de la inseguridad

Entre los puntos críticos, mencionó zonas como Barrio Belgrano y Barrio Libertad, donde “los conductores de aplicaciones no entran porque les roban”. Incluso describió el modus operandi de bandas juveniles: “Chicos de 14 a 17 años roban un celular, piden un Uber y le roban al chofer; a veces le prenden fuego el auto”.

La página, sin embargo, no solo registra delitos: también permitió recuperar más de 350 vehículos robados en lo que va del año. El impulso comunitario, dice, fue determinante: “Cuando me robaron el auto lo recuperé gracias a la gente en redes. Ahí decidí replicarlo para toda la ciudad”.

De cara al miércoles 18, la convocatoria apunta a un reclamo concreto: la entrega de un petitorio a la municipalidad, la Jefatura Departamental y los fiscales. “No queremos que se tiren la pelota entre ellos; queremos soluciones”, enfatizó. La protesta se hará bajo el lema “Mar del Plata despierta”, aunque el punto de encuentro se revelará a último momento para evitar apropiaciones partidarias.