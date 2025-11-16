MAR DEL PLATA 2025: la española “Calle Málaga” obtuvo el Astor de Oro

La película española “Calle Málaga”, de Maryam Touzani, se impuso anoche en la Competencia Internacional de 40° Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. El film, que sigue a una mujer de 79 años que vive en Marruecos, cuya vida se pone patas para arriba cuando su hija llega desde Madrid para vender el departamento en el que siempre ha vivido, se llevó además el Premio del Público y la estatuilla para Carmen Maura por su interpretación.

La noche marplatense contó además con un palmarés con gran presencia del cine nacional, con “3000km en bicicleta” de Iván Vescovo ganando la Competencia Latinoamericana, además “Risa y la cabina del tiempo” de Juan Cabral imponiéndose en la propia Competencia Argentina.

La ceremonia fue algo extensa, con la entrega de premios oficiales y no oficiales, y la proyección como película de clausura de la mexicana “Las locuras”, de Rodrigo García. Los espectadores tendrán hoy, en la última jornada de proyecciones, la oportunidad de ver algunas de las películas premiadas. La programación para este último día está disponible en el siguiente link https://mardelplatafilmfest.com/40/es/programas/

PREMIOS OFICIALES

COMPETENCIA INTERNACIONAL

-Mejor Largometraje: “Calle Málaga”

-Premio Especial del Jurado: “Vache Folle”

-Mejor Dirección: Nicolangelo Gelormini por “La gioia”

-Mejor Interpretación Masculina: Saul Nanni en “La gioia” y Hugo Diego García en “Vache Folle” (Ex Aequo)

-Mejor Interpretación Femenina: Carmen Maura en “Calle Málaga”

-Mejor Guion: “& Sons”

-Mención Especial: “The Sea”

-Mención Especial: “Leo & Lou”

-Voto del Público: “Calle Málaga”

-Mejor Cortometraje: “Sexo a los 70”

-Mención Especial: “?yí”

COMPETENCIA LATINOAMERICANA

-Mejor Largometraje: “3000km en bicicleta”

-Mención Especial: “Espina”

-Mejor Cortometraje: “Domingo familiar”

-Mención especial: “Presépio”

COMPETENCIA ARGENTINA

-Mejor Largometraje: “Risa y la cabina del viento”

-Mejor Dirección: Juan Cabral por “Risa y la cabina del viento”

-Mejor Cortometraje: “Tu cuerpo en mi habitación”

-Mención Especial: “Tres tiempos”

-Mención Especial: “Vlasta, el recuerdo no es eterno”

COMPETENCIA EN TRÁNSITO / WORK IN PROGRESS

-Mejor Proyecto: “Cuero”

-Mención Especial: “Valijero”

-Premio Banco Galicia, Cinecolor y El Cono del Silencio: “Cuero”

PREMIOS INDEPENDIENTES: TODAS LAS GANADORAS

-ACCA – Asociación de Cronistas Cinematográficos de Argentina: “La casa”

-FNA – Fondo Nacional de las Artes: “El borde de las cosas”

-RECAM – Reunión Especializada de Autoridades Cinematográficas y Audiovisuales del MERCOSUR: “Mientras tanto”

-SIGNIS – Asociación Católica Mundial para la Comunicación: “Flood”

-Mención SIGNIS: “La Gioia”

-FIPRESCI – Federación Internacional de Prensa Cinematográfica: “Night Stage”

Fuente: www.funcinema.com.ar