LPF PLAY significa invisibilizar el fútbol de ascenso ?

El anuncio de AFA que la televisación de la Primera Nacional y la B Metropolitana solo se podrá ver pagando un abono por streaming atenta contra el sponsoreo de los clubes que antes se aseguraban la masividad de la TV por cable sin pagos “extra” y ni hablar de los arbitrajes ya, sin VAR ni con la cantidad de cámaras mínima que permita evaluar jugada por jugada.

Cuando la Liga Nacional de Básquetbol perdió la pantalla de TyC Sports por priorizar al fútbol y apareció baquetpass , este deporte cayó en un pozo de convocatoria como de ingresos económicos verdaderamente notable .

El dinero a repartir para los participantes es : $65 millones mensuales para los de la Primwra Nacional; $20 para la B Metro y $12 millones a la C y al F serán A ( solo cubre un viaje de un plantel por mes según reveló el presidente de Círculo Deportivo de Comandante Nicanor Otamendi , que igualmente se mostró conforme porque dijo a radio Éter que “ es el triple de lo que veníamos recibiendo”

La plata a repartir saldrá de los suscriptores ? O de la publicidad que “baje” de la Selección campeona del mundo ? Porque si es de suscriptores harán falta 156 mil personas que cada mes abonen $15 mil y así llegar a los 2340 millones de pesos mensuales para cumplir con la Primera Nacional . Y quienes van a transmitir la B Metro; la C y el Federal ?

La AFA comunció con orgullo que así como la FIFA, la UEFA, la NBA se auto sustentan por sus propias plataformas y que AFA desde ahora lo hará del

mismo modo