Este miércoles, Kimberley, hizo su presentación en el Gimnasio «Valentín Pérez» junto a familia y allegados.

Kimberley ultima detalles para una nueva participación en la Liga Provincial de Mayores de Básquet. Con el objetivo de fortalecer la identidad y el sentido de pertenencia, jugadores y cuerpo técnico fueron parte de una jornada recreativa que acercó a las familias y chicos y chicas de las distintas categorías menores.

El acto comenzó con el ingreso de cada uno de los mayores junto a uno de inferiores y las palabras de los máximos referentes del plantel.

Luego de la foto grupal donde participaron todos los presentes, los entrenadores junto al área de coordinación de la institución diagramó estaciones en las que los más grandes se pusieron a la par de los más chicos para jugar y divertirse.

El estreno de Kimberley en el Torneo será el viernes ante Racing de Olavarría.

Kimberley: ¿cómo está integrado el equipo?

El equipo dirigido por Mateo González Simaz está integrado por:

Mayores: Valentín Lofrano, Lucas Iriart, Facundo Mayorca, Facundo Genga, Nicolás Catterino, Octavio Alí, Simón Silber, Facundo Quintana, Franco Maeso y Matías García

U21: Federico Begue, Agustín Del Valle, Theo Fernández y Ulises Fernández

U19: Tomás Antoniucci, Juan Ignacio Suárez, Santiago Daconte, Ulises Grassi, Vito Ferrarini, Mateo Gacias Paz, Joaquín García y Andrés López.

Cuerpo Técnico: Mateo González Simaz (DT), Tomás Gardiner y Patricio Allo (AT); Emiliano Allo (PF)