Kimberley sigue «exportando» futbolistas

Así como la semana pasada Mateo Rinaldi emigró desde Kimberley a Danubio de Uruguay, ahora Ezequiel Goiburu lleva su habilidad a Italia para jugar en el Spal de la Serie C, como él lo contó en diálogo este lunes con el programa radial y de streaming LA VOZ DEL ESTADIO que se emite de 18.00 a 20.00 por la 90.5 Éter, el canal de YouTube @golesdemedianoche y en la primera edición de 13.00 a 14.00 por la 96.5 La 750 Mar del Plata.

Goiburu, con 29 años de edad dijo que » vuelvo a emigrar a Europa cuando no creí que se daría otra vez. La serie C es como el Federal A de acá, pero cobrando en Euros y conocer otra gente, siempre suma, y mejorar y crecer , porque no, para que me vean y subir a categorías superiores en Italia.»

aquí el audio original