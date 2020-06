La Provincia exige camas del Hospital de Tandil: alta tensión; Lungui se niega

En diálogo con “Informadísimas” por la 104.1 Tandil FM y ECO TV, el intendente Miguel Lunghi confirmó lo publicado el domingo pasado en la sección “El Oído Agudo” de la edición impresa de El Eco de Tandil: desde la Provincia de Buenos Aires solicitaron la disponibilidad de las camas de terapia para pacientes con Covid-19 positivo.

“Ya han mandado notas”, dijo el jefe comunal y agregó: ¿Qué hago yo? Si yo no tengo coronavirus, y traigo algo, y la interno en el Hospital, me puede infectar todo el Hospital”.

Lunghi aseguró que “si digo que no, yo no vivo en una isla, vivo en Argentina”.

“Ya mandaron para que firme, no he firmado, pero me voy a reunir con gente de distintos ámbitos para ver qué actitud tomo”, señaló el mandatario y sostuvo que el pedido “nos pone en un lugar difícil”.

El pedido fue enviado a toda la Región Sanitaria VIII y puntualizó que, a pesar de no tener una respuesta concreta, su deseo es que las camas de terapia queden reservada para los tandilenses, deslizando una negativa a la firma reclamada por Provincia.