La justicia dispone boleto gratuito el domingo y Montenegro apela la decisión

Está en duda el servicio gratuito de transporte de pasajeros el próximo domingo. El intendente apeló a instancia superior en la provincia la cuestión de fondo: Quién le paga a la concesionaria del servicio el costo del mismo, dado que gasto de la gratuidad debe asumirse con los insumos respectivos.

Mar del Plata queda en un limbo que se inserta en la pelea política que Montenegro libra políticamente con la Provincia de Buenos Aires, dado que fue el gobernador Kicillof quien dispuso la circulación gratuita con motivo de las elecciones, en medio de una reacia asistencia a concurrir a votar, lo cual hace subir la ausencia a cumplir electoralmente e tiene influencia sobre el resultado de las elecciones.

El municipio es quien administra la concesión y tiene el poder de control sobre el servicio que funciona bajo la órbita municipal.

“Hacer lugar a la medida cautelar innovativa solicitada, y disponer que la accionada Municipalidad de General Pueyrredon arbitre los mecanismos conducentes a los fines de hacer efectiva la medida cautelar innovativa urgente ordenando al Sr Intendente Guillermo Montenegro que garantice en forma real y efectiva un servicio de trasporte público de pasajeros básico y gratuito para el día 7 de septiembre de 2025, en el horario en que se llevará a cabo el acto electoral, bajo apercibimiento de lo dispuesto por el art. 239 del CP”. El Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 hizo lugar a una medida cautelar presentada y ordenó al municipio a garantizar un servicio gratuito de transporte público el día de los comicios.

La instancia no fue cerrada desde la MGP “Una jueza penal de menores, que debería estar ocupada en no soltar delincuentes, decidió que en Mar del Plata el día domingo de las elecciones el transporte público lo paguen los vecinos de Mar del Plata. Esta decisión, nos va a costar 300 millones de pesos. Es muy fácil decidir desde la comodidad de un sillón que los colectivos sean gratis. Los argentinos ya lo aprendimos: cuando algo es gratis, alguien lo termina pagando”, dijo el jefe comunal.

En estos casos también resulta determinante la posición de la UTA que ante un conflicto de esta naturaleza podría disponer alguna medida que contemple la situación reinante. Es necesario conocer que sólo en Mar del Plata se ha generado esta discusión que tiene un profundo tufillo político en el detrás de escena.