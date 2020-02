Kicillof sobre las críticas ante el pago de la deuda: “Lo dicen quienes hicieron un desastre financiero”

Haciendo un repaso severo sobre los resultados económicos que dejó el gobierno de María Eugenia Vidal, cruza a la ahora aposición por las críticas que el mandatario recibió luego de –finalmente- decidir pagar la deuda para que la provincia no cayera en un default.

“Es enternecedor. Lo dicen quienes hicieron un desastre financiero. No pudieron estabilizar, generaron incertidumbre, les cerraron el mercado, mintieron siempre”, expresó en una extensa entrevista para Perfil.

Párrafo aparte es la deuda que emitió la anterior mandataria. En solo cuatro años, duplicó la deuda que había contraído Daniel Scioli durante sus ocho años de gobierno. Además, solo en 2020, el gobierno de Kicillof deberá pagar 220 mil millones de pesos en vencimientos. La mayoría por las deudas que tomó Vidal.

Pero, la decisión de pagar luego de que el gobierno bonaerense no consiguiera el respaldo de la mayoría de los bonistas para que el desembolso se estirara hacia mayo, tiene una explicación.

“Durante días y días me acusaban de ser irracional y que iba a ir a un default innecesario e intempestivo. Cuando eso se evitó, me acusaron de pagar cualquier cosa. Hay analistas que allá ellos. No me quejo ni los critico. Pero me parece que cualquier cosa que hubiéramos hecho se analizaría como que estaba mal”, opinó Kicillof.

“Bajo esa tesis, si se paga está mal, y si no se paga está mal. Si se negocia fuerte está mal, si se negocia débil también. Todo el mundo tiene el derecho a criticar, a expresar sus ideas, la objetividad se acaba después de los datos. Hace falta explicar un poco más la situación. Como bien estaba en tus datos, la Provincia tiene que pagar este año 220 mil millones de pesos de vencimientos de deuda. ¿Los puede pagar? No. No con su presupuesto, no los puede pagar. Porque es casi el 15% del presupuesto y cerca de un 60% se va en pagos de sueldos, nada más. Después, tenés un 20% que es transferencias a municipios y de otros tipos”, añadió, graficando la emergente situación de la provincia.

¿UNA ESTRATEGIA EN CONJUNTO?

Después, el gobernador contó que la última decisión de pagar “está inscripto en una estrategia” en conjunto con el gobierno de Alberto Fernández, que miraba con atención la negociación del Ejecutivo bonaerense con los bonistas.

“Está inscripto en una estrategia, en el contexto de una situación muy sensible, muy delicada. Necesariamente tendrá que haber un proceso. Martín Guzmán coordinó con la Provincia. A eso se suma el tratamiento del tema dentro y fuera del país por el Presidente en el viaje que hicimos juntos a Israel. Fue un grado de coordinación y de manejo de situaciones muy difíciles”, indicó Kicillof.

De fondo, lo que subyace es una situación que podía tensar más la deuda que el gobierno nacional está intentando reestructurar con el Fondo Monetario Internacional. Así, lo ocurrido con la deuda de la provincia parece haber funcionado como una “prueba piloto”.

