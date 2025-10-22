Jueces de faltas: Uno para Marina, otro para Florencio y el restante para «Guille»; todos los detalles

Tribunal de Faltas llevan 8 años sin actualizar: La morosidad es política del HCD y la mano del Departamento Ejecutivo

Cuando se agotan los mandatos y se toman decisiones en manos de quienes tienen los días contados para cumplir sus períodos, se aprueban dilatadas o instantáneas decisiones políticas sobre las cuales se materializan cuestiones económicas que giran alrededor de designaciones.

Aldrey Iglesias tendría juzgado de Faltas propio; Herrero pone otro y el restante Montenegro, adelantaba mdphoy.com dando a conocer además quienes resultarían elegidos. Un detalle, la terna elevada por el ex intendente Carlos Fernando Arroyo, nunca fue tratada por el HCD entre 2018/19.

La morosidad de Montenegro respondería a otros intereses, donde juegan otras composiciones políticas y hay que sacarle el jugo a la mayoría automática propia cuya incumbencia es determinante, y ya casi están en los postres los concejales que no han renovado.

Y comienzan a circular los nombres que ya fueron adelantados en abril de 2024 (ver link) por mdphoy.com Ahora juegan los votos de LLA que habrán de tener mayor valor con la presencia de más concejales a partir del próximo 10 de diciembre. Con la nueva composición hay como una nueva demanda que sube los precios. ¿Quién maneja los tiempos?

