Jorge Macri «copo» la conferencia y a Kicillof no le gustó nada

Mientras el mandamás bonaerense relataba los detalles de la reunión con el presidente Alberto Fernández y la articulación de las fuerzas de seguridad bajo un solo mando, el jefe comunal de Vicente López tomó el micrófono y dio su testimonio.

«Debemos coordinar de una manera más rápida y decidida de toda la fuerza policial» afirmaba Axel Kicillof cuando por lo bajo Jorge Macri le solicitaba el micrófono a su colega, Néstor Grindetti.

Al terminar la alocución del mandatario provincial, Macri, rápido de reflejos, comenzó a reportar su visión del trabajo en conjunto que se viene realizando entre nación, provincia y municipios.

Ante la jugada del intendente «amarillo», Kicillof se dio vuelta, lo miró sorprendido, giró nuevamente para el frente y tomó su lapicera.

Cuentan en Vicente López, con sorna, que «Axel anotó que no invitará nunca más a Jorge (Macri) a una conferencia de prensa».

Este comentario se debe a que, para mitigar la bronca, el gobernador comenzó a escribir en uno de sus papeles que tenía en el escritorio.

Fue tal la molestia del mandatario provincial que mientras Macri hablaba, buscó, pero no encontró, la complicidad de Mayra Mendoza, jefa comunal de Quilmes. La idea de Kicillof era que la ultra kirchnerista tomara la palabra ni bien el primo del ex presidente terminara su alocución y contara el trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas desarrolladas ayer en ese distrito. Eso no ocurrió.

Así las cosas, como reza el dicho, en la política bonaerense el que no corre vuela, y no se descansa ni en un estado de alerta mundial por la pandemia.

Fuente: Provincia Noticias