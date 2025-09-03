Intendentes en campaña con recursos públicos: El caso Montenegro con el juez Lijo

El intendente Montenegro fue quien enarboló la designación del juez Ariel Lijo, y además como ha quedado demostrado a través de diversos documentos ha solventado su campaña política con recursos públicos de los marplatenses. El violeta de LLA deslumbró al intendente marplatense quien fue hoy uno de los primeros en ingresar al controvertido acto de Javier Milei en la localidad de Moreno.

María Eugenia Talerico quien fue vice presidenta de la UIF a cargo de Mariano Federici durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri, no ahorró críticas en ese zsentido en su partipación en el programa Odisea Argentina que conduce Carlos Pagni en La Nación+

“El desdoblamiento electoral confunde mucho la discusión territorial”, expresó Talerico.

Y agregó además “Se organizaron los intendentes que con recursos públicos están en campaña, legisladores, ministros, concejales, el aparato de los intendentes, ha organizando una elección tramposa sin tomarse licencia y usando recursos públicos, para ser ministros, legisladores, naturalizamos algo que decimos que no está prohibido. Más allá de las testimoniales. Es terrible la corrupción en la Provincia de Buenos Aires, siento tristeza.”

En referencia a Lijo no tuvo empachos: “Me explico muchas cosas con Lijo, es el exponente de Comodoro Py más corrupto y más casta, en un gobierno que vino a combatir a la casta, a los malos, a quienes no creíamos corruptos, nombre a este juez (por Lijo) le encuentro un sentido, lamentablemente”.

Y profundizó: “Un consejero escolar a cargo de la SIDE, un funcionario con muchos señalamientos de corrupción cargo de la DGI. Echando a funcionarios de la UIF cuando investigaban corrupción. Ahora tenemos una descomposición que nos pega en el ánimo.”

Y finalmente fue categórica: “Hay una bancarrota moral en el sector público y privado, tienen una alianza cuasi mafiosa como lo vemos en el caso del fentanilo”.

