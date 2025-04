Foto con Natalia De Negri en lugar de Trump: ¿Será el famoso pedo de buzo?

Según fuentes oficiales, el republicano no llegó a tiempo al evento por una falla técnica en su helicóptero, lo que impidió el encuentro bilateral. Milei viajó a Estados Unidos para participar de la gala organizada por We Fund the Blue, donde recibió el premio “Lion of Liberty Award”, que distingue a personalidades por su defensa de la libertad económica y los valores conservadores.

La foto con Denegri, quien también fue galardonada por su labor humanitaria, no tardó en generar repercusión. “NO trajo foto con Trump, NO trajo acuerdo comercial, pero trajo foto con… la CAJERA y Natalia Denegri” ironizó la usuaria @HebeAl en X (ex Twitter). Otros, como @delasBarrerasP, lamentaron los gastos del viaje: “Vacaciones a Miami, avión privado y hoteles 5 estrellas para sacarse una foto con Denegri. Qué vergüenza con la austeridad que vive Argentina”.

En la misma línea, @EOpositor28379 calificó la travesía como una visita a “una cualquiera” y señaló: “No hay que desmerecer al estafador, trajo una foto con Natalia Denegri, no es joda eso, eh”. En tanto, @RaymondCanle cuestionó el costo del viaje: “Tuvo que pagar 30.000 dólares por cada persona para estar en ese evento. Recibió un premio trucho de manos de Denegri”.

Desde el Gobierno defendieron la visita como un gesto de alineamiento diplomático con Estados Unidos, y recordaron que el canciller Gerardo Werthein mantuvo reuniones con el secretario de Comercio estadounidense Howard Lutnick, en las que se avanzó en una agenda para armonizar aranceles bilaterales.

Durante su discurso, Milei anunció que la Argentina readecuará su normativa para mitigar el impacto de los aranceles estadounidenses y reiteró que su administración ya cumplió “nueve de los 16 requerimientos” exigidos por la Casa Blanca.