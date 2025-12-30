Elecciones 2027: Montenegro podría buscar su tercer mandato; Cualquier poncho le queda bien

Con la licencia en su segundo mandato podría entrar en carrera y asumido como senador provincial por la Quinta Sección Electoral, podría llegar a proseguir en la intendencia de General Pueyrredon, sucediendo al interinato que instó a través de Agustín Neme cuando fue su primer. Pero como todo poncho le queda bien «Guille» estará en carrera en su declinante paso por la marea violeta. Ser anti K – su único activo político – ha sido suficiente para ganar en 2019, 2021, 2023 y 2025, coronando todos su intentos.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires descartó que tenga pensado avanzar en una reforma política el año que viene, aunque destacó que insistirá con un proyecto que quedó trabado en la Legislatura en medio de la fuerte interna entre el cristinismo y el kicillofismo: la tan ansiada reelección indefinida de los intendentes.

“Vamos a seguir insistiendo en la reelección de los intendentes bonaerenses”, reconoció el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, este lunes en conferencia de prensa, donde descartó que, por el momento, tengan en agenda una reforma política como pretende La Libertad Avanza, que impulsará el uso de la Boleta Única de Papel para los cargos provinciales en las elecciones 2027.

Para Bianco, “impedir la reelección de una persona es proscriptivo, tiene caracter proscriptivo”. Y en ese sentido destacó que si la gente vuelve a elegir a los jefes comunales en las urnas, “es porque tuvieron una buena gestión”. Y ahondó: “El sistema más democrático es que cada pueblo pueda reelegir a sus intendentes”.

Las reelecciones en la provincia están limitadas a una sola desde 2016, cuando se aprobó una ley que estableció ese límite. Aunque por una ley de 2022 se hizo una excepción y se empezó a contabilizar los mandatos iniciados en 2017 y 2019 como los primeros. Así, si no hay cambios, 82 intendentes (de 136) no podrían presentarse en las elecciones de 2027.