Ambos ya compartieron afinidad afectiva y laboral: Obeid fue su jefe de campaña en las elecciones generales de 2019 y luego se desempeñó como jefe regional en la Administración Nacional de Seguridad Social, durante la gestión de Raverta en el organismo.

La camporista candidata a la Legislatura de Buenos Aires Fernanda Raverta juega en familia en Mar del Plata: su pareja, Pablo Obeid, integra la lista para el Concejo.

Nuevos y viejos espacios

En Morón, el intendente Lucas Ghi logró que su apellido ocupe el primer lugar de la lista para el Concejo, a través de su hermano José María. El lugar era pretendido por el antecesor de Ghi, Martín Sabbatella, con quien alcanzó un tenso acuerdo para compartir la boleta de un distrito que los encuentra con más diferencias que encuentros.

Mientras los posicionamientos políticos van por un carril, los lazos familiares tienen una lógica propia. En Tres de Febrero, el intendente ex-PRO devenido libertario Diego Valenzuela encabeza la lista a senadores bonaerenses de LLA por la Primera sección electoral.

Es un cargo, la senaduría bonaerense, que ya detenta por segundo período su esposa, Daniela Elizabeth Reich, quien fue electa por primera vez en 2017 como candidata de Cambiemos por la Primera. En 2021 fue reelecta por Juntos por el Cambio, pero a mediados de 2024 rompió ese bloque y junto con cinco senadores conformó PRO Libertad en la Legislatura, un espacio afín a las políticas de Javier Milei.

La importancia de llamarse Secco en el peronismo de Ensenada

Mario Secco gobierna Ensenada desde hace 22 años, una gestión peronista ratificada en el tiempo que busca no perder terreno político. Con ese telón de fondo, o la resonancia del apellido, el intendente encabeza como candidato testimonial la lista del Concejo de Fuerza Patria para asegurar la victoria en el distrito, mientras prepara la candidatura de su hijo, Nicolás Secco, a sucederlo al frente del municipio en 2027.

En San Miguel, el diputado libertario por la Séptima sección Agustín Romo, presidente del bloque de LLA en ese cuerpo y activo defensor del Gobierno y las ideas de Milei, es hijo de Carlos Alberto Romo, concejal desde 2023 en ese municipio por La Libertad Avanza.

También se produjo continuidad familiar en Moreno, donde Andrea Vera fue elegida como nueva coordinadora del partido LLA en la Primera sección, en reemplazo de su padre, Teodoro Ramón Vera, un histórico operador del peronismo en el distrito y diputado bonaerense con mandato hasta 2027.

En el cierre de cada capítulo de “La Familia Benvenuto”, comedia que reunía a un prototipo conservador de familia argentina clase media en la mesa dominguera de los noventa, así lo decía Guillermo Francella: “Al final, lo primero es la familia”.

Los Juegos del Hambre

Las elecciones 2025 muestran cómo los vínculos familiares siguen marcando presencia en la arena política. Hijos, parejas y hermanos ocupan lugares claves en las listas, dejando al descubierto una tendencia que despierta debates.

Este fenómeno no solo evidencia estrategias partidarias, sino también el peso de la herencia política en la provincia. El desafío será determinar si esta cercanía fortalece o debilita la representatividad ciudadana.