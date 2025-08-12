La periodista marplatense, Gabriela Azcoitia, se metió en la arena política como candidata de Nuevos Aires.

En una transmisión en vivo a través de la cuenta oficial de Instagram de Nuevos Aires Mar del Plata (@airesdemardelplata), Azcoitia mantuvo un contacto directo con vecinos del barrio Las Américas.

Sin embargo, el video que más ruido generó en las últimas horas fue otro: el que circuló en redes sociales mostrando a la candidata criticando con dureza el “abandono municipal” en Batán, con señalamientos a la falta de obras, mantenimiento y servicios básicos.

Con más de tres décadas en medios locales, Azcoitia, se metió de lleno en la arena política como candidata de Nuevos Aires, lista impulsada por el senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad.

Azcoitia le declara la guerra a su propio espacio

El dato que complica el discurso es que la delegada municipal de Batán es radical, designada en el cargo como parte de un acuerdo político con el oficialismo local. Es decir, las críticas apuntan a una funcionaria que forma parte del mismo espacio político que impulsa la candidatura de Azcoitia.

La pregunta que queda flotando es si en alguno de sus próximos vivos Azcoitia se animará a hablar de otro episodio que ya generó polémica en la ciudad.

El caso de Jorge “Guasa” González, secretario de Obras de la Municipalidad, y el rol de su esposa, María Müller, como autora del Estudio Preliminar de Impacto Ambiental para la construcción de una torre de 35 pisos en Alem y Gascón. Esta obra aprobada por excepción es un hecho que encendió cuestionamientos sobre transparencia y posibles conflictos de interés.

En esta etapa de campaña para las Elecciones Provinciales 2025, Azcoitia apuesta a instalar sus críticas en la agenda pública, aunque en más de una ocasión el blanco de sus mensajes termine siendo parte de su propio entramado político.