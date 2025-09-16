El programa de radio “Faltaba más” realizará un encuentro con oyentes

El programa radial “Faltaba más” invita a sus oyentes a un encuentro abierto este sábado 20 en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Peña 4046). A partir de las 16:30, los asistentes podrán disfrutar de lecturas en vivo, compartir historias de vida, tomar mate y participar en sorteos, en una propuesta organizada por el equipo del ciclo.

El evento permitirá a los oyentes presenciar un programa de radio en vivo y compartir una tarde de intercambio cultural. La actividad busca fortalecer el vínculo especial que el ciclo, emitido todos los domingos por LU9 Radio Mar del Plata AM 670, ha construido con su audiencia a lo largo de cuatro temporadas. La actividad es abierta al público y no requiere inscripción previa.

“Faltaba más”, conducido por el periodista y escritor Raly Haurat junto a la artista Noemí “Nené” Lanzón, es un espacio que combina literatura, música y reflexión. El programa destaca por la lectura de textos propios de Haurat y por un diálogo sincero con los oyentes, lo que inspiró la creación de este encuentro presencial.

“Será un momento muy esperado para encontrarnos con los oyentes. La gran cantidad de mensajes que recibimos nos mostró la necesidad de organizar este encuentro, que desde el primer momento fue recibido con enorme entusiasmo. Queremos mirarnos a los ojos, compartir historias, palabras y música”, expresó Haurat.

El conductor, autor de obras como “Relatos porteños con vista al mar” (2016), “Al blues no se llega por felicidad” (2017), “Seis cuentos al filo” (2018) y la novela “Las cartas que no te dije” (2023), propone en cada emisión un espacio de compañía y conexión emocional. Junto a Lanzón, ha consolidado un programa que se ha convertido en un refugio para quienes buscan literatura y cercanía cada domingo.