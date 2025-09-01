El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le restó importancia a la derrota en Corrientes y aseguró que no tenían «chances».

«Lo de Corrientes para nosotros era una elección esperada, es un partido nuevo y no teníamos chances», consideró Francos.

Derrota en Corrientes: ¿el comienzo del fin?

En declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó que previo a los comicios «hubo una conversación pero no se llegó a un acuerdo» para una alianza con el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés.

«Desde nuestro punto de vista no era razonable que salga un Valdés y entrara otro Valdés. Ese fue el motivo fundamental por el que no hubo acuerdo», resaltó Francos.

De acuerdo a lo que trascendió de esas negociaciones, el oficialismo nacional buscaba poner a un candidato y pintar de violeta la lista de Valdés, que finalmente se acercó a los gobernadores de Provincias Unidas.

«Claramente no esperábamos un resultado impactante porque estaban en juego cargos provinciales y nosotros no tenemos fuerzas competitivas allí, distinto va a ser a nivel nacional», subrayó el titular de ministros.

Según expresó Francos, en las elecciones del 26 de octubre «el espacio que responde a Milei va a tener un resultado ampliamente superior».

«Con relación a lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, pareciera que el peronismo-kirchnerismo-kicillofismo se creen dueños de la provincia, y cuando uno quiere ir a un municipio, hacen imposible la expresión de otras ideas», se quejó el ministro tras los hechos de violencia en la localidad de Lomas de Zamora.

La derrota en Corrientes, ¿augura algo para el futuro de La Libertad Avanza?