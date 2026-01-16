El Far West migra a Mar del Plata en temporada alta: Toda la trama; Y cómo venden a Ferlauto

No hay barrio que no organice una marcha de protesta por la inseguridad hacia la comisaría de la jurisdicción. La 1ra., 2da., 4ta., 9na. La Serena, Acantilados, Jefatura Departamental, la que pinte. Estamos además ante varios casos de linchamiento, justicia por mano propia.

Ya la policía abandonó su cometido, hasta por razones de servicio. El marco es un reglamento interno no escrito de la policía bonaerense. El intendente interino Agustín Neme salió a vender a Martín Ferlauto, del riñón de Patricia Bullrich, van a aplicar el plan 90/10, que se traduce en: “focalizar la intervención del Estado en el 10% de los municipios del país — territorios que concentran el 70% de la población nacional y el 90% de los homicidios intencionales —, mediante estrategias coordinadas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional”. Humo + verso, a la luz de los resultados. La protección mediática propone el ocultamiento.

Ferlauto pertenece a la planta política del auto licenciado como intendente municipal de General Pueyrredón Guillermo Montenegro. Es decir una forma de meterle gente por la ventana a Neme, como ya lo hicieron en el EMTURYC, EMSUR y OSSE, todo por un control de cajas. En el EMVIAL que debería ser de excluyente manejo de fondos afectados por el equivalente a US$ 12.000.000.- computados 24 meses – provenientes de la resistida sobretasa al combustible– en febrero próximo, está bajo la órbita de Emiliano Giri.

No causa sorpresa que en los primeros 10 días del año que recién comienza, se cometieran 3 asesinatos, una proyección que asusta. “Lo que más llama la atención es la cantidad de armas que hay en la calle, la cantidad de proyectiles, de balas que se disparan y el acceso que hay a este tipo de municiones”afirmó la fiscal Florencia Salas, y agrega “en 15 años de profesión nunca vi nada igual”.

El objetivo político del kirchnerismo de acceder a la intendencia de Mar del Plata, es un anexo si se analizan los 8 años de Kicillof librando la interna con el bando de los K puros. Grabois ofrece territorios a usurpar dentro del distrito de General Pueyrredon. La pandemia aceleró el progreso de esa iniciativa política. Excluidos de otras provincias y desde el propio AMBA. Mar del Plata también es una vidriera para el delito. Los enfrentamientos entre bandas armadas y sus orígenes en el narcomenudeo tienen una línea directa en todas las investigaciones.

