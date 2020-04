El dramático baño de realidad que hay que asumir en Mar del Plata

Un exclusivo audio al que tuvo acceso mdphoy.com , refleja una dramática situación que se refleja como en un espejo, en prácticamente todas las actividades comerciales, empresarias, económicas y laborales de la ciudad. El protagonista de la narración, que comunica a su sector las novedades tras la reunión con el intendente, golpea de lleno en la realidad de la ciudad, es la misma que se extendió ya en todo el país. Fue luego de una reunión con el intendente Guillermo Montenegro y los principales miembros de su gabinete.

La desgrabación textual es la siguiente:

– El intendente fue tajante con respecto a la salud y la apertura de una posible cuarentena. Él va respetar a muerte, el proceso de salud que se está llevando a cabo. Va a defender a cada marplatense, hasta el último minuto, en la parte de salud.

– Todos los sectores se van presentando a través de cámaras, de comerciantes, fabricantes y a todos les habrán dado la misma respuesta

– El intendente fue claro y contundente yo voy a recaudar $ 450.000.000.- y tengo que juntar $ 1.000.000.000.- para pagar los sueldos, dependo de Kicillof, a quien lo están llamando todos los intendentes y él depende del presidente de la Nación.

– No tuvo respuestas, en todo fue muy educado, nos atendió muy bien, nos recibió, nos dio la derecha en todo. Tiene el mismo problema que tenemos nosotros, realmente no tiene respuestas

– No tiene la plata para pagarle a la policía, al sistema de salud. Lo están llamando de los sanatorios que cortaron todas las prestaciones. Se están fundiendo los sanatorios, que son los que están esperando las internaciones de los coronavirus, no tienen cómo solventarse, todos los sectores están fundidos.

– La conclusión que yo saco y que fui a buscar fue: “qué vas a hacer con nuestro sector con respecto a los gastos fijos que tenemos” y la respuesta que me llevo es “no puedo cumplir con mis compromisos, pero te escucho y no puedo hacer nada”.

– Las conclusiones las sacará cada uno, pero este sistema está fundido. No hay un plan económico, los créditos son para la tribuna, todos me lo reconocieron, se habló ese tema.

– Todo el sistema está mal, podemos hacer videos, manifestaciones, el grupo decidirá qué es lo que quiere hacer, pero el baño de realidad es ese, en representación de los gastronómicos, la realidad es que no va a haber ninguna ayuda, por lo menos por ahora.

– Con respecto al “take away” (sistema de comidas para llevar) no está permitido y por DNU, lo que está es ilegal,el que lo quiere hacer lo hará, el sistema de control de la municipalidad no da abasto con los controles

– Lo económico se va comer la cuarentena y veremos cómo repercutirá ¿qué sector sale mal, si es la salud o la economía? no hay ningún tipo de ayuda, de nada, no la puedan dar porque no pueden con lo de ellos, es un baño de realidad que hay que asumir.