El Cholo deja una huella imborrable

Con vos empecé a amar la radio .. Me llevaste literalmente de la mano a mis 18, 19 años de edad por primera vez a LU6 .

Ya eras el más grande y reconocido de la ciudad. Era imposible caminar junto a vos por la calle, llevándote tus miles de papeles y carpetas, porque cada 20 metros , cuando por suerte no existían los teléfonos celulares con cámaras de fotos ) te paraban para saludarte y pedirte un autógrafo, y siempre con una sonrisa accedías. Escuchabas a los vecinos que te pedían que canal 8 vaya a registrar lo que pasaba con los baches en sus barrios, y también estabas con Maradona en Japón, y volvías a que los nadadores desconocidos de aguas abiertas, te agradecieran por el espacio que les dabas en la radio.

Cuando empecé crecer, y vos seguías siendo la CARA DEL PERIODISMO DEPORTIVO DE LA CIUDAD Y ZONA, te trepabas conmigo con más de 50 años de edad a UN TECHO EN MADARIAGA con una silla de madera desvencijada al aire libre para comentarme en una ignota 88.1 FM SPORT un partido entre el León de Madariaga y Kimberley dirigido por Merengue García, por amor al arte, sin cobrar un sope, pero para acompañarme. Todo lo que viví con vos fue fuerte, como los Mundiales Juveniles Sub 20 y SUb 17 ( Qatar 1995, por ejemplo) que por canal 8, llegaban a fines de los ’90 solo audio ambiente de la OTI, y me llevaste a relatar con vos de analista, y después la gente te pedía, “Llevá al pibe de nuevo a relatar, que así Salimos campeones de nuevo ”

En algún momento hasta fuiste un padre “sustituto” para mí, y por eso Arielito era casi un hermano menor.

La dulzura de Isabel – tu compañera que te bancó todo y más – y tus amigos, que pasaban a ser mis amigos o casi “tíos” porque vos les transmitías tu ternura hacia mi.

Siempre dije que vos fuiste mi MAESTRO DEL PRIMARIO en el periodismo, pero tu manera de caminar la vida y el compromiso hasta tus últimos días, con este oficio, y también con la sociedad, participando del brazo con tu amado hijo en las Marchas que reclaman por sus derechos, te pintaron de cuerpo entero y me siguieron enseñando a por donde ir .

El CHOLO DE MAR DEL PLATA con homenajes en vida como tu nombre estampado en una de las cabinas del Minella ( que recordará tus peleas contra los poderosos de El Gráfico, y el Futbol de Verano, cuando era más cómodo estar al lado de ellos y te enojaba que despojaran al Municipio dejando migajas ) ; la callecita con tu nombre en Mar del Plata; el nombre del estudio de la radio 96.5 lleva tu nombre, y estuviste en esa inauguración emocionadísimo. porque estuviste en la fundación de esa emisora cooperativa, ya que vos llegaste desde el Cooperativismo del Banco Zonanor.

Decenas de premios a tu trayectoria y hasta las últimas horas en este plano, con el grabador de casettes en mano, registrando todo lo que pudiesen en cuanta convocatoria de prensa existía de domingo a domingo , aún con 88 pirulos.

Todos los que quedamos por aquí, sabemos que serás comentario en las anécdotas más divertidas de las reuniones de periodistas y deportistas, porque tu buen humor, era tan distinguible como tu particular voz, que no necesitaste educar para resaltar entre todos los demás, por calidad periodística y bonhomía, sin importar si el criticable era o no poderoso.

Nadie tiene ni “A” para señalarte por “muertos en el ropero”. Dificil encontrar a un criticón sobre tu accionar, aunque por ser tan humano como eras, habrás tenido tus miserias, pero cuesta creerlo a los que te conocimos admiramos y sentimos tu cariño , palmadita, sonrisita, y una facha terrible.

Estoy seguro que viviste los 88 cómo los quisiste vivir: amado por todos los que te conocimos.

CHAU