El Auditorium lanzó una temporada con teatro, música, danza y artes visuales

El Teatro Auditorium presentó para la temporada de verano 2026 una programación que abarca teatro, música, danza y artes visuales, con funciones y actividades en sus distintas salas. Todo comenzará el 7 de enero con un show exclusivo de Elena Roger.

La propuesta artística combina espectáculos de reconocimiento nacional con producciones marplatenses e independientes, además de conciertos, obras de danza y exposiciones. La diversidad de géneros y estilos permitirá que tanto residentes como turistas disfruten de una agenda cultural amplia en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad.

Entre las obras destacadas figuran “Relatividad” con Gabriela Toscano, Luis Machín y Catherin Biquard; “Molly Bloom” con Cristina Banegas; “Quiero decir que te amo” con Lucía Aduriz y Violeta Urtizberea; “La vida extraordinaria” con Lorena Vega y Valeria Lois; “Alejandra. Una perforación a cielo abierto” con Martín Rechimuzzi; “El conventillo de la Paloma” de Victoria y María Carreras; “Prima Facie” con Julieta Zylberberg.

También “Feliz día – Sutottos” con Andrés Caminos y Gadiel Sztryk; “Quien sea llega tarde” con Lucía Aduriz y Nayla Pose; “Pedido de gracia” con Teresita Galimany y Claudio Martínez Bel; “El debate” con Joselo Bella, Miguel Angel Core, Sebastián Dartayete, Enrique Dumont, Francisco González Gil y Gabriel Rovito; y “País de Nunca (Ajedrez fantástico)” con El Gran Calibán, Inda Buh, Guillermo Flores, Lucía Palacios, Marcelo Rodríguez y Lorena Szekely.

La programación musical incluirá presentaciones de Paris Jazz Club, Miriam Martino con “Melodías del reencuentro”, “Prim” en homenaje a Los Chalchaleros con Juan Manuel Chazarreta, Helter Skelter en tributo a The Beatles, “Mercedes” en homenaje a Mercedes Sosa, el ciclo marplatense “Rock a buen puerto” y el ciclo “MDP Suena”.

Asimismo, se desarrollará el ciclo Escena Bonaerense, integrado por obras de compañías independientes de distintas localidades de la provincia, que representan la producción teatral contemporánea y el sostenimiento de salas alternativas.

En el área de Artes Visuales se inaugurarán diversas muestras: en el Foyer, “Filete es patrimonio: la exposición ante la censura se multiplica”, organizada por la Asociación de Fileteadores y el Instituto Cultural bonaerense; en Paseo de la Imagen I, “Nepal: Tierra y espíritu”, del fotógrafo Alejandro Vergez; en Paseo de la Imagen II, “Naturaleza en contemplación”, de la artista Silvana Asmussen; y en el Foyer de la Sala Jorge Laureti, “Entre el vaivén y la ausencia”, de Andrea Segón, con obras en técnica mixta y fotografías tomadas a bordo de barcos pesqueros.

SALA PIAZZOLLA

-Elena Roger en concierto – Miércoles 7, a las 21:30

-Relatividad – Jueves 8 a domingo 11, a las 21:30

-Molly Bloom – Martes 13, a las 21:30

-Paris Jazz Club: Cinema Music Land – Miércoles 14, a las 21:30

-Quiero decir te amo – Jueves 15 y viernes 16, a las 21:30

-La vida extraordinaria – Sábado 17 y domingo 18, a las 21:30

-Prima Facie – Martes 20, miércoles 21, martes 27 y miércoles 28, a las 21:30

-Alejandra – Jueves 22 a domingo 25, a las 21:30

SALA PAYRÓ

-El conventillo de la Paloma – Miércoles 7, 14, 21 y 28, a las 20:00

-El debate – Miércoles 7, 14, 21 y 28, a las 22:00

-País de Nunca (Ajedrez fantástico) – Jueves 8 a domingo 11, a las 21:00

-Helter Skelter – Martes 13, a las 21:00

-Feliz día (Sutottos) – Jueves 15 a domingo 18, a las 21:00

-Prim! – Martes 20, a las 21:00

-Quien sea llega tarde – Jueves 22 a domingo 25, a las 21:00

-Miriam Martino: melodías del reencuentro – Martes 27, a las 21:00

-Pedido de gracia – Jueves 29 y viernes 30, a las 21:00

-Encuentros en Constitución – Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, a las 21:00

SALA NACHMAN

-Lo nuestro es puro teatro – Martes 6, 13, 20 y 27, a las 22:00

-Mercedes: Homenaje – Miércoles 7, 14, 21 y 28, a las 20:00

-Perras – Miércoles 7, 14, 21 y 28, a las 22:00

-Enamorarse es hablar corto y enredado – Jueves 8 a domingo 11, a las 22:00

-La leona – Jueves 15 a domingo 18, a las 22:00

-El mecanismo de Alaska – Jueves 22 a domingo 25, a las 22:00

-Manjar – Jueves 29 y viernes 30, a las 22:00

-Una cáscara de banana – Sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, a las 22:00

SALA LAURETI PUERTO

-Séquito Arrogante / Beatle Tone – Martes 6, a las 21:30

-Beatle Tone / Dúo RAM – Martes 13, a las 21:30

-Los Tilt / Matungo – Martes 20, a las 21:30

-Black Sheep / Diente Roto – Martes 27, a las 21:30

-La Sirenísima – Miércoles 7, 14, 21 y 28, a las 21:30

-Arde Piaf – Jueves 8, 15, 22 y 29, a las 21:30

-Papa Gaucho – Sábados 10, 17, 24 y 31, a las 21:30

-Las Magdalenas – Domingos 11, 18 y 25 de enero y 1 de febrero, a las 21:30

-Mario Castiñeyra Trío – Viernes 9, a las 21:30

-Leila & Soul – Viernes 16, a las 21:30

-Guitarreras – Viernes 23, a las 21:30

-La Cuña Tango – Viernes 30, a las 21:30