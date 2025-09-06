Dónde voto en Mar del Plata: el padrón cambió por la IA y cómo chequear la nueva escuela del 7 de septiembre

Los votantes de Mar del Plata (Partido de General Pueyrredón) deberán chequear obligatoriamente el padrón electoral antes de salir a votar este domingo 7 de septiembre, ya que el lugar de votación fue modificado. El distrito fue incluido en la reorganización masiva mediante Inteligencia Artificial (IA) impulsada por la Justicia Electoral bonaerense.

El objetivo del cambio fue asignar a los electores escuelas más cercanas a sus domicilios reales. Según supo Noticias Argentinas, la medida afectó a toda la provincia (incluida la Quinta Sección Electoral, cuya cabecera es Mar del Plata), con la única y exclusiva excepción de La Matanza. Por lo tanto, es casi seguro que la escuela asignada en 2023 ya no es la correcta.

El paso a paso para consultar la nueva mesa

La Junta Electoral provincial ya habilitó el padrón definitivo. La consulta, que es obligatoria para evitar confusiones, debe hacerse en el sitio web oficial: juntaelectoral.gba.gov.ar.

El sistema requiere el número de DNI, la selección del género (como figura en el documento) y una validación «captcha». Al instante, informará la nueva escuela asignada, la dirección de la misma, la mesa y el número de orden. Si el elector no figura, debe contactarse al mail juntaelectoral@juntaelectoral.gba.gov.ar.

En estas elecciones provinciales (donde la Quinta Sección renueva 5 senadores provinciales y concejales), los marplatenses votarán con la tradicional boleta partidaria de papel (lista sábana). La Boleta Única de Papel (BUP) solo se utilizará en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre.