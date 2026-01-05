Derrame cloacal en la Ruta 11: corte total entre Pinamar y Ostende por un grave desborde

Un grave derrame cloacal provocó este lunes un corte total de la Ruta 11 , entre las localidades de Pinamar y Ostende, luego del desborde de efluentes provenientes del sistema cloacal. El episodio se inició alrededor de las 4 de la madrugada y, pasadas las 11.30 , los trabajos en el lugar continuaban.

Desde Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) informaron que el tránsito permanece interrumpido en ambos sentidos de circulación a la altura del del kilómetro 396 , y recomendaron circular con extrema precaución y respetar los desvíos habilitados.

Corte total y desvíos en la Ruta 11

Según detalló AUBASA, el corte afecta el tramo comprendido entre los kilometros 393 y 396 , entre Pinamar y Ostende. El desvío para quienes circulan en sentido CABA se realiza en el kilómetro 398, por el acceso a Valeria del Mar.

Qué pasó: ruptura de un caño y desborde de efluentes

De acuerdo a la información oficial, el derrame se produjo por la rotura de un caño que conduce materia fecal, lo que provocó que los efluentes se desplazaran por un canal sin posibilidad de continuar su recorrido habitual. Al no tener salida, el líquido rebalsó y terminó afectando de lleno la traza de la ruta.

El nivel del agua comenzó a subir de manera visible entre las 6 y 7 de la mañana , generando un fuerte olor cloacal en toda la zona. El agua contaminada llegó incluso hasta la entrada de un hipermercado cercano, que permaneció cerrado durante la jornada mientras se realizaban tareas de limpieza.

Las autoridades remarcaron que no hubo víctimas ni heridos ni se registraron reclamos formales por parte de vecinos o turistas.