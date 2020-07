De Paraguay a Mar del Plata en bici: no lo dejaron entrar a conocer el mar

Sin embargo, y pese a que no presentaba síntomas, los efectivos no pudieron dejarlo ingresar a la ciudad balnearia porque no llevaba ningún permiso que lo autorizara a estar exceptuado del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige desde mediados de marzo en Argentina. Por eso es que, finalmente, el hombre se subió a su bicicleta y emprendió su regreso por la Autovía 2.

La secuencia fue relatada a través de la cuenta de Twitter de Rodolfo “Manino” Iriart, el encargado de los operativos de seguridad dispuestos en toda la Provincia para evitar la circulación del virus pandémico. El funcionario, que se sumó a la cartera de Seguridad bonaerense al comienzo de la cuarentena, confirmó que ya se le dio intervención a la Justicia Federal para investigar cómo llegó hasta Mar del Plata sin ser detenido en ningún control sanitario.

“Lo lamentamos por su sueño, pero esta vez no fue posible que ingrese. Tal vez después de la pandemia y la cuarentena lo podramos ayudar a conocer el mar”, escribió en su cuenta de Twitter el funcionario.