Cumple una semana el acampe de maleteros en la terminal

“La verdad es que no nos han convocado a ninguna mesa de diálogo, de hecho no queremos más mesas de diálogo. Lo que queremos es una definición para esta situación que ya no da para más”, expresó por su parte Amodey. Y agregó: “Ya no hay más diálogo posible, lo que tiene que haber es una definición del ministerio de Transporte que diga quién se tiene que hacer cargo, si la terminal o los empresarios”.