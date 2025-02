CRÍTICA // TEATRO: “En el aire”

EL PELIGRO DE VIVIR DE NUEVO

Por Virginia Ceratto

(especial para Mdphoy)

El público que se convoca al Teatro Colón para compartir, porque esa parece ser la premisa, y se logra, el unipersonal de Facundo Arana, logra estar EN EL AIRE por dos motivos. Por un lado asiste a un programa de radio, y por otro, vuela de la mano o la punta del ala de Marcos, el conductor en esta ficción, por todos los espacios, desde este estudio improvisado en un teatro, y se encuentra con todos los personajes que se convocan. Baigorria, un húngaro y su mujer Hanna, Gardel…

Facundo Arana podría haberse llamado Facundo, y la obra hubiera funcionado igual. No por hacer de sí mismo, sino porque su pasión de verdad trasciende la cuarta pared, como la voz de Marcos, el personaje, trasciende ese lugar, cualquier lugar, y viaja por el aire pidiendo ayuda.

La dramaturgia es acertada. Justa. Impecable.

Y la entrega actoral de Arana se lleva los aplausos como la cosecha de premios que ha conseguido, porque las personas necesitan, necesitamos, también, esto… Recordar que un teatro es un lugar sagrado donde están el alma de sus duendes abrazando la ilusión de los recién llegados. Y que un teatro, es uno de los pilares de toda sociedad, y que el arte no puede ser silenciado por ningún negocio lucrativo ni ningún capricho corporativo o gubernamental.

Y un teatro, también cuenta otra historia, la del pueblo o ciudad que lo vio levantarse, la de su gente, la de los que pasaron por sus butacas, la de quienes subieron al escenario, la del íntimo camarín y la del palco en donde alguna persona se ocultaba en la sombra, viendo la misma función.

Y si hay algo para decir de luces y sombras en escena, formidable la puesta de luz, e impecable el sonido incidental.

Y quienes hayan frecuentado la radio o lo hagan, en esos largos programas de AM, evocarán, si tienen cierta edad, “Solos en la madrugada”, aquella película con un joven Sacristán, o “Suban el volumen”, o…

Programas en donde el intimismo intrépido de un conductor ponía en redes, mejor que las redes, a todas las personas que podían unirse para no sufrir. Para no sufrir tanto. O para saber que la completa soledad no es tal, si hay un alma desde el otro lado. Porque como decía Aristóteles, sólo lo que tiene alma tiene voz.