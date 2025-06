Concejal García: “La salud municipal está colapsada”

Diego García, concejal de Unión por la Patria, volvió a poner en discusión el deterioro de los Centros de Salud de General Pueyrredon, esta vez poniendo el foco sobre la Contribución a la Salud Pública, Educación y Desarrollo Infantil, “una sub-tasa que pagan todos los vecinos y vecinas de nuestra ciudad al momento de pagar la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), si uno mira en la boleta dentro de los ítems se encuentra esta contribución”.

Para este año, según el Presupuesto Municipal se estima recaudar un total de $11.323.900.000, “es decir el 28% del presupuesto total de la Secretaría de Salud para el mismo 2025, evidentemente hablamos de un recurso importante”, señala el edil.

Los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la ciudad atraviesan un grave deterioro, con falta de profesionales, infraestructura deficiente, falta de medicamentos, turnos que se consiguen con demoras de semanas, barrios que directamente no cuentan con un CAPS, “basta con hablar con cualquier marplatense o batanense para darse cuenta de estos problemas, sucede en toda la ciudad y son problemáticas que ya lleva mucho tiempo”. La situación fue expuesta públicamente por el propio García días atrás, tras el colapso de la atención en pediatría en el CAPS del Barrio Libertad.

“Creemos que los recursos que se obtienen por esta sub-tasa deberían poder estar orientados a mejorar esta situación, es algo que ya tenemos, que ya pagan los vecinos y que podría ser utilizado para que tengamos una mejor cobertura de los servicios de salud”, destacó Diego.

Por otra parte, recordaron que en enero de 2024 se presentó un proyecto para exigir la urgente convocatoria de la “Comisión de Seguimiento de la Contribución”, órgano que fue creado en 2008 con el objetivo de garantizar transparencia y el uso adecuado de los fondos. Sin embargo, según la propia Secretaría de Salud, la Comisión no sesiona desde el 2011 y los intentos por reactivarla en los últimos años no prosperaron: “la respuesta del municipio es ‘como ya no funciona no vamos a hacer que funcione nuevamente’, para nosotros sería ideal que esta comisión se reúna para que se conozca cómo se invierte este presupuesto. Hablamos de más de $11 mil millones que podríamos usar para mejorar la atención en los CAPS, contratar más médicos, pagar mejores salarios a nuestros profesionales o abrir nuevos centros de salud”, señaló el concejal de UxP.

Según García, la falta de control sobre estos fondos se suma al progresivo deterioro de la red de atención primaria: “Cada vez son más las familias que se encuentran con un sistema de salud municipal que no da respuestas. La situación de nuestros vecinos es crítica y las prioridades del Intendente parecen estar en otro lado”.