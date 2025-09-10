Con Stereo Acústico continúa este jueves el ciclo “Ogham Live Music”

El ciclo “Ogham Live Music” continúa ofreciendo shows acústicos todos los jueves en el espacio ubicado en la intersección de Diagonal Pueyrredon y Rivadavia. Este evento semanal reúne a artistas locales y de ciudades como Buenos Aires y Rosario, brindando una experiencia musical única en un formato íntimo y sin costo de ingreso.

A lo largo de 2025, el ciclo se ha consolidado como un clásico de la escena cultural marplatense, presentando bandas que reversionan clásicos del rock nacional e internacional, así como proyectos que comparten sus propias composiciones. La propuesta destaca por la cercanía con el público, ofreciendo versiones acústicas que transforman las canciones en una experiencia distinta y cercana.

Para este jueves, coincidiendo con el Día del Maestro, se presentará Stereo Acústico, el proyecto liderado por Seba Padula, que interpreta versiones acústicas de Soda Stereo y canciones seleccionadas de Gustavo Cerati.

Por otra parte, el próximo jueves 18 será el turno de Dai Di Lello, un proyecto local que, en formato trío, recorrerá clásicos del rock nacional y presentará composiciones propias.

La grilla de “Ogham Live Music” permanece abierta para los meses de octubre y noviembre. Los artistas interesados en participar pueden comunicarse al 2236-066718 para consultar sobre posibles presentaciones.