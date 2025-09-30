Colapsa el transporte público de pasajeros en el AMBA y es caótico en Mar del Plata

La caída es libre en el transporte públicos de pasajeros. El sistema ha sido desplazado por los usuarios de colectivos, viajan 22% menos por tarifas e inseguridad. Por su parte el intendente Montenegro agotó las instancias de las prórrogas como la facultad de fijar por decreto la actualización del valor del servicio. La gratuidad ascendió alrededor del 200 % en los últimos años.

Los tiempos electorales no favorecen sino que demoran el tratamiento del tema, y se convertirá también en una emergencia a resolver contrrareloj como ocurre con el contrato de recolección de residuos. El futuro de la mayoría de los servicios públicos que presta la municipalidad se hallan en estado precario, atravesando una prórroga, en emergencia o directamente no se prestan. Está fuera de regla y las leyes en vigencia, la utilización de aplicaciones de transporte de pasajeros, sino que están expresamente prohibidas.

A través de seis años de gobierno de Montenegro, las excepciones se han convertido en la regla y es el modelo que se ha instaurado a partir de las fotomultas, no designación de jueces de faltas, estacionamiento medido, recuperación de deudas, explotación de publicidad en vía pública y un sinnúmero de irregularidades que le inclinan la cancha desfavorablemente al futuro intendente. Agustín Neme formó parte de la alegre mayoría automática propia y no desconoce cuál es el estado de cada uno de estos servicios que deberá resolver. Gobernar en modo Montenegro obligará a encausar complejas negociaciones casi con el 2027 a la vista, cuando se deba elegir el período que abarca 2027 / 2031. Toda la discusión adquirirá tono de campaña.

En paralelo, el uso del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió una caída de hasta el 22% en la cantidad de usuarios, impulsada no sólo por el impacto del costo del boleto en la economía familiar, sino también por la creciente inseguridad en el conurbano. Así lo afirmó Marcelo Pasciuto, director del Grupo DOTA Transporte, quien detalló el cambio en los hábitos de movilidad.

Pasciuto indicó que la realidad del colectivo se ve afectada por un doble factor. Por un lado, el valor del pasaje obligó a las personas a buscar alternativas como la bicicleta o el desplazamiento a pie. Por el otro, la inseguridad actúa como un gran disuasivo, especialmente por las noches.

«Bajó la cantidad de usuarios, también hay que tener en cuenta la inseguridad, el transporte colectivo, sobre todo en el conurbano, después de las 21 horas casi es nulo,» aseveró el empresario en diálogo con Radio Rivadavia.El argumento es valedero. Diariamente los usuarios regresan a sus casas. No salen porque el nivel de inseguridad creceporque a partir de cierta hora: 1° nos negocios cierran justamente por la inseguridad. 2° El ingreso medio ($/mes es muy deprimido y la incidencia del costo del transporte publico respecto del salarios, que históricamente se estimo en un 8% ha crecido sensiblemente, de manera especial, en aquellos que tienen que tienen que tomar 2 colectivos de ida y dos de vuelta. Esto obliga a racionalizar la cantidad de viajes por día.

El director de DOTA explicó que, ante el riesgo, los pasajeros «deciden viajar por otros medios tomando Uber, sobre todo». Incluso, destacó el cambio en los jóvenes: «Cualquier adolescente junta un par de amiguitos, si contrata un Uber» en lugar de utilizar el colectivo.

Finalmente, Pasciuto concluyó que el factor de riesgo es una preocupación central, ya que la gente asume un gran peligro al esperar el transporte público: «La inseguridad es uno de los más grandes problemas en el conurbano. O sea, vos te parás en una ruta a esperar un colectivo con miedo«.

Por su paret en Mar del Plata en el año 2019, en el periodo Enero- agosto se transportaron 48 millones de pasajeros, en igual periodo del 2025, 33 millones. Es decir en General Pueyrredon el problema de pérdida de pasaje también existe. Además de los fundamentos o argumentos expuestos precedentemente, el TPP de MdP tiene los siguientes factores que lo afectan: