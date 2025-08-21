El intendente de Chivilcoy, Guillermo Britos, se hizo eco del escándalo por el pago de coimas a Karina y Javier Milei.

El dinero vendría de parte de un laboratorio que, de esta manera, se aseguraba venderle medicamentos a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El esquema de corrupción salió a la luz ayer cuando tomó estado público una grabación de Diego Spagnuolo, quien ya fue desplazado de su cargo. Cómo afecta al municipio bonaerense.

Los escándalos siguen a los Milei

Sucede que en los supuestos audios, Spagnuolo habla de que hay “chorros” en Chivilcoy. Ante esta situación, el intendente Britos, un excomisario que había barajado la posibilidad de ser candidato de La Libertad Avanza en 2023, exigió que “se informe a la comunidad” quiénes son los responsables. Es decir, esos supuestos chorros.

“Quienes se dicen que vinieron a terminar con la casta y con la corrupción y además inventan y mienten sobre convenios locales, deben dar inmediata respuesta“, afirmó el mandamás local. Su directora de Discapacidad, Laura Azcola, acompañó el pedido de explicaciones y aclaró que se trata de un “ridícula acusación”. “Jamás de este o ningún gobierno hemos recibido ninguna ayuda para el área. Todo nuestro inmenso trabajo salió y sale del Gobierno Municipal”, indicó.

Lo cierto es que el clan Milei enfrenta mayores problemas que explicar las particularidades del caso en Chivilcoy. Ayer, el diputado nacional de Encuentro Federal Esteban Paulón presentó un pedido de interpelación contra la secretaria general de Presidencia y el ya exfuncionario Spagnuolo.

Esta mañana, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue consultado por la prensa y no se atrevió a defender a ningún funcionario. “No me pregunten por supuestos sobre Karina Milei o Lule Menem son temas que tiene que investigar la Justicia”, declaró.