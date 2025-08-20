Fentanilo contaminado: ordenaron detener a Ariel García Furfaro

El empresario Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma relacionado al fentanilo contaminado, fue procesado por presunto contrabando agravado de mercadería proveniente de China.

El titular del Juzgado en lo Penal Económico N°2, Pablo Yadarola, procesó al acusado, sin prisión preventiva, por sobrefacturación de importaciones a través de HLB Pharma y Alpharma, dos laboratorios que habrían importado maquinaria del gigante asiático entre marzo y agosto de 2022, mediante una operación de US$5 millones, pero la causa constató que la cifra real fue de US$500.000.

En este contexto, el magistrado corroboró que García Furfaro utilizó documentación falsa ante la Aduana en cinco operaciones y le trabó un embargo por $25 mil millones.

En tanto, otros dos implicados fueron procesados y embargados por el mismo monto en la causa donde la Aduana es querellante.

Las defensas apelaron la medida, mientras que el dueño del laboratorio vinculado al fentanilo contaminado permanecerá en libertad.