Cayó Maduro: Sin combatir se entregó en Caracas a las fuerzas de EE:UU

Nicolás Maduro fue atrapado tras una maniobra que permitió su entrega sin presentar resistencia a fuerzas de EE.UU que habían jaqueado a Caracas. Maduro junto a su esposa son trasladados presumiblemente hacia EE.UU.

El régimen chavista aseguró que hubo una “gravísima agresión” y declaró el estado de emergencia en todo el país. “Venezuela rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos”, aseguró el régimen en un comunicado.

Según informó The New York Times, por estas horas, el paradero de Nicolás Maduro es desconocido, pero su circulo íntimo parece estar a salvo. (Noticia en desarrollo)