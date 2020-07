Brandoni sobre presunto espionaje macrista: “el que hizo macanas, que las pague”

“Si hicieron algo, si metieron la mano en la lata, lo tendrán que pagar, sea quien fuere”, enfatizó y ejemplificó: “Yo soy radical, y durante el gobierno radical hubo un funcionario que cometió un delito y fue preso durante el gobierno del Doctor Alfonsín, y además después no desfilaron por Comodoro Py los ministros del gobierno de Alfonsín. Es lógico que pensemos así, el que ha hecho macanas, las tiene que pagar. A mí no me importa mucho qué caros ocupaba, ni nada”.

Asimismo se refirió a la advertencia que lanzó Marcelo Longobardi respecto a una posible “embestida sobre la libertad de expresión” ante una supuesta “orden de detención a periodistas”.

“Yo lo que sé es que Longobardi hizo una adbvertencia que vi por televisión y junto a los comentarios que generó esto, pero no puedo dar verosimilitud a una versión de alguien que dice ´es posible que pase tal cosa´”, relativizó. Y concluyó: “Esto lo dijo un periodista y hoy no hay ninguna nota sobre eso. En este momento no tengo ninguna opinión formada sobre eso.”