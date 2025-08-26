Axel Kicillof y la boleta única

En otro tramo de la entrevistas, Axel Kicillof salió al cruce de Milei quien durante el acto de presentación de las candidaturas a legisladores nacionales cuestionó el uso de la boleta única en los comicios del 7 de septiembre al asegurar que “se va a votar con una boleta que permite el fraude”.

Frente a esto, el gobernador recordó que en 2023 Milei ganó las presidenciales casi sin contar con fiscales propios, siendo un partido nuevo y «con la boleta sábana tradicional de papel».

«Si fuera un instrumento del fraude, él no sería Presidente», afirmó. Y acusó al jefe de Estado de formar parte de «una secta de ultraderecha internacional» que también forma parte Jair Bolsonaro, quien cuando perdió ante Lula «intentó tomar el Congreso» reclamando fraude.

Audios, coimas y Diego Spagnuolo

Finalmente, Axel Kicillof se refirió al caso de las supuestas coimas de la Dirección Nacional de Discapacidad, que salpica a Karina Milei y Eduardo «Lule» Menem, a partir de los audios filtrados de Diego Spagnuolo, ex titular de la Andis.

“Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Es un tema grave como denuncia, este funcionario Spagnuolo era muy de confianza de Milei, de Karina, de Lule, fue de los que más fueron a Olivos y a la Rosada. Lo tienen que explicar, no alcanza con negarlo”, dijo.

Asimismo, resaltó que “se vienen acumulando hechos, denuncias, algunas muy escandalosas. Soy respetuoso porque no me gusta que me lo hagan a mí como lo hicieron y no quiero con temas judiciales en medio de una campaña andar tirando de más”. (DIB)