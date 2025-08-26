Impactado por el escándalo de las supuestas coimas, el comando de campaña libertario ajusta la estrategia para el último tramo de la carrera hacia las elecciones del 7 de septiembre con apoyo del presidente Javier Milei y de miembros de su gabinete.

La intención de los libertarios es mostrar iniciativa para instalar la percepción de que el escándalo de los audios del ahora extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no motivó ningún cambio de rumbo. Ayer, en Junín, hubo enfrentamientos entre militantes libertarios y peronistas y el diputado José Luis Espert -primer candidato a Diputado- estuvo a punto de irse a las manos con manifestantes que aguardaban cerca del teatro San Carlos, donde Milei dio su discurso.

no habrá entrevistas ni conferencia de prensa durante las recorridas, porque eso conduciría directamente a una agencia que tiene a los audios en su centro, precisamente lo que quieren evitar

Campaña LLA: recorridas locales

Ese tipo de recorridas seccionales -y locales- se multiplicará: en el equipo de LLA creen que es una forma descentralizada de desarrollar una agenda alejada de los cuestionamientos por corrupción.

El foco estará claro: será el Conurbano, el territorio donde los libertarios buscarán centrar la confrontación contra la figura de Axel Kicillof en un intento de retomar la agenda en la campaña para el 7 de septiembre para minimizar el posible impacto de las denuncias por corrupción.