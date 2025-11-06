Aumenta la carne: Coto no hace descuentos a jubilados en ese producto; Habrá subas para las fiestas

El precio de la carne experimenta aumentos y los desplazamientos ya se siente en el descuento que Supermercados Coto aplicaba en Mar del Plata para los jubilados los martes y jueves en ese producto. También se registran hacia el alza los precios en las carnicerías.

En los últimos días se empezó a observar un nuevo salto en los precios de la carne, que en lo que va del año viene aumentando por encima de la inflación general. Si bien hay diferencias según el corte y la localidad, el precio real del novillo en Cañuelas actualmente es el más alto en un año y eso repercutirá en lo que paga el consumidor.

Desde la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra) alertaron que el precio de la carne vacuna podría aumentar entre un 10% y un 15% durante noviembre, y habrá que ver qué pasa cerca de las fiestas, que siempre existe un ajuste estacional. Pero sobre todo, impactan en esta suba el valor del ganado a pie, las lluvias que provoca que los camiones no pueden cargar, y los cambios que se preparan para aumentar la exportación a Estados Unidos.

“Hubo aumentos de precio en el ganado. Hubo aumentos de entre 100 y 200 pesos por kilo. El precio corriente es de $3.500 para el consumo y con exportaciones de $4.000”, reveló el titular de Ciccra, Miguel Schiaritti, en declaraciones a Radio Provincia. Y pronosticó: “Es posible que vuelva a aumentar por falta de hacienda”.

Según el informe de precios del Ipcva de septiembre, hasta ese mes la carne vacuna había aumentado 33% desde comienzos del año, contra una inflación acumulada del 22% en ese periodo. Sin embargo, ahora todo indica que se registrará un nuevo salto en los precios, por lo que el consumidor deberá pagar los cortes más caros desde los primeros días de diciembre.