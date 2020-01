Aportó al ANSES 50 años: se jubiló en 2017 con $ 17.000.- y hoy pierde $ 54.000.- por mes; todos los detalles

Es una estafa popular que sólo es demostrativa de los últimos 24 meses. De acuerdo a la documentación a la que accedió mdphoy , un jubilado aportó el equivalente a 50 años, por dos trabajos registrados en forma simultánea durante 26 años, entre 1972 y 2006. Sin embargo, no resultan acumulativos y sólo se toman parcialmente para el cómputo del haber jubilatorio inicial.

Así está reglado y normado por leyes, resoluciones y decreto de autoridades políticas que han manejado de manera discrecional la masa de recursos que maneja la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES). Entre ellos Amado Boudou, Sergio Massa y Diego Bossio.

El caso que se ha podido comprobar, es el de un trabajador que accedió a su jubilación tras haber efectuado aportes previsionales equivalentes a 50 años, al cumplir la edad requerida (65 años) obtuvo su haber inicial de $ 17.000.- en octubre de 2017, o sea que convertidos al valor del dólar oficial de ese momento representaban US$ 1.000.-

Hoy esa misma jubilación inicial de $ 17.000.- actualizada asciende a $ 28.000.- o sea U$S 444.- por $ 63.- que es el valor oficial de la moneda estadounidense. Es decir que medido en dólares oficiales representa una pérdida de $ 35.000.- ($ 63.000 – $ 28.000), como no se puede acceder a su compra, existe la alternativa del bleu que en las pizarras compite con el Dólar Alberto (el oficial + 30 %) aproximadamente $ 82.- por unidad, o sea $ 82.000.- por los U$S 1.000.- de origen en octubre de 2017.

En este último caso, el jubilado de la referencia pierde por mes $ 54.000.- la diferencia entre $ 82.000.- menos $ 28.000.-) que nunca más los va recuperar y deberá volver al trabajo activo a los 68 años, porque ya la pérdida de su poder adquisitivo no le permite acceder a sus gastos diarios.

Con esos $ 54.000.- de pérdida en sus haberes, se financia la medida política del gobierno que es poner plata sólo en el bolsillo de quienes perciben la jubilación mínima.

Obvio que se trata de aportes genuinos y un beneficio logrado tras un aporte de una vida laboral de 34 años. No es una jubilación de privilegio ni política ni judicial ni de cargo diplomático ni legislativo. Un castigo que el manejo político de la economía ha llevado a la ruina, algunos le dicen la pobreza a 40 % de los argentinos. No tienen perdón. Porque se han robado todo y paralelamente han accedido a privilegios que no casualmente comprenden a segmentos del poder que manejan el país.

La comparativa está efectuada entre pesos nacionales y dólares estadounidenses, ya que surge con mayor nitidez cuál es el desfalco que se ha producido en el último año, como el 1 a 1 del menemismo en la década del ´90 o la salida del cepo que se provocó en 2015 después de la “década ganada”.

Jorge Elías Gómez

jgomez@mdphoy.com