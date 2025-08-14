Aldosivi recibirá a Belgrano de Córdoba, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura este viernes a las 15.30.

¿Cómo llega Aldosivi?

Tras la dura derrota ante Barracas Central por 3 a 1, Aldosivi necesita recuperarse lo antes posible y el duelo de este viernes puede ser bisagra para muchas cuestiones.

Al equipo volverían Yonathan Cabral a la zaga central en lugar de Tomás Kummer (que ni siquiera fue convocado tras los dos errores que culminaron en goles en la fecha anterior). Por otro lado, Tobías Leiva se recuperó de su esguince e iría desde el arranque por Federico Gino, y lo mismo para Rodrigo González, que más allá de las reticencias de Mariano Charlier con su titularidad, finalmente sería de la partida.

Además, fue citado el último refuerzo: el colombiano Alejandro Villarreal, y Facundo De La Vega quedó afuera de la nómina.

Posible formación: Jorge Carranza; Rodrigo González, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Giuliano Cerato y Tobías Leiva; Tiago Serrago, Justo Giani y Tobías Cervera.

¿Cómo llega Belgrano?

Belgrano de Córdoba arrancó bien el semestre, con siete puntos en el Clausura y con la posibilidad de ser puntero si logra los tres puntos y se dan otros resultados.

El Pirata sufrió la baja de Mariano Troilo, que jugará en el Parma de Italia. Por esta ausencia, Ricardo Zielinski está obligado a reamar la defensa, y sería con Adrián Spörle en el lateral izquierdo y con Federico Ricca como defensor central.

Un equipo que mostró muy buen juego en este arranque de semestre, con clasificación incluída a 4tos. de final de Copa Argentina tras dejar afuera a Independiente.

En la última jornada venció a Banfield 2 a 1 en Córdoba, y tiene a Lucas Zelarayán como el factor desequilibrante, que volvió al fútbol argentino y comenzó a mostrar una versión muy similar a la que lo catapultó al exterior hace ya varios años.

Posible formación: Tiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca y Adrián Spörle; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Rodrigo Saravia; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Un rival muy serio en un José María Minella que tendrá solamente socios de Aldosivi en las plateas descubiertas (populares clausuradas), producto de la sanción ejecutada por la Aprevide por los incidentes más que violentos en la popular sur entre integrantes de dos facciones enfrentadas de la barra.

Aldosivi tendrá que obtener un resultado positivo ante un contrincante que viene bien; de lo contrario, las cosas se pondrán complicadas.

Desde las 14.30, la transmisión de «La Voz del Estadio», F.M 90.5 Radio Eter y F.M 96.5 Radio Resdiencias (la 750 de Mar del Plata).

Por Valentin Ramallo de LVDE radio