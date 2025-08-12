Aldosivi regresa a Mar del Plata y da comienzo a la fecha 5 de la Liga Profesional ante Belgrano.

Aldosivi, peleando por evitar la zona de descenso, se prepara para un nuevo partido en Mar del Plata. El equipo de Mariano Charlier cayó el pasado domingo por 3 a 1 en su visita a Barracas Central y necesita recuperarse para seguir sumando puntos valiosos que le permitan tomar distancia de la parte baja de la tabla acumulada.

¿Qué le espera a Aldosivi?

A pesar de las últimas incorporaciones que buscan sumar capacidad de gol – anotó un único tanto en cuatro partidos -, todavía no ha logrado ser un equipo contundente que pueda aprovechar las pocas chances de gol que se dan en el fútbol argentino.

Enfrente estará un rival que si bien no se encuentra complicado con el promedio atraviesa un Torneo Clausura de poco vuelo, ubicándose sólo un puesto por encima de Aldosivi en la 13° colocación. Por ello, el partido será de vital importancia para ambos equipos.

Frente a este panorama y la gran oportunidad de sumar ante su público, el Tiburón abrirá la fecha el viernes recibiendo a Belgrano de Córdoba, un rival directo en la tabla de posiciones, el viernes desde las 15:30, horario atípico para jornada laboral.