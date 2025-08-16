Aldosivi igualó 0 a 0 contra Belgrano de Córdoba, por la fecha 5 de la Zona A del Torneo Clausura.



Crónica de Valentín Ramallo de La Voz del Estadio radio.

El «Tiburón» jugó un gran primer tiempo pero le faltó lo de siempre: el gol. El «Pirata» se llevó mucho premio para lo que hizo en cancha y por cómo llegó a este duelo. En la segunda parte, los de Mariano Charlier dejaron de crear oportunidades en el arco de enfrente y se tuvieron que conformar con el empate, mientras que en paralelo tuvieron que contener abajo los arrebatos tardíos de su rival.

Sobre el primer minuto de juego, Matías «Caco» García se filtró en defensa, recibió de Giuliano Cerato y metió el pase atrás para Justo Giani que remató apenas desviado. La pelota se fue muy cerca del travesaño. Dos minutos después, otra vez Cerato que sobre la banda derecha en tres cuartos de cancha, metió el centro casi sin marca y Giani conectó pero no le pudo dar la dirección precisa: el local arrancó muy enchufado y Belgrano «dormido».

Cerato con sus subidas fue una de las principales «cartas» de ataque. Desde un lateral, otra vez llegó el «Tiburón», con una pared de Tobías Cervera y un remate un tanto débil de Giani dentro del área que no revistió gran peligro. En 45′, el «Pirata» no llegó al arco; todas aproximaciones y pelotas pateadas que no supusieron riesgo alguno para Jorge Carranza.

El mal estado ya habitual del campo del Minella dificultó el juego de la visita, que mostró buen fútbol en los primeros partidos del semestre. A los 39′, gran jugada colectiva con Cervera, Tiago Serrago que la dejó pasar para que le quede a Federico Gino, y el uruguayo que en las inmediaciones de la medialuna le pegó un poco desviado.

Casi sobre el final, desde la derecha vino el envío, pivoteó Cervera (muy activo) y Gino entró con «la lanza» al área y en la definición, justo se la tocaron para que se vaya al córner (aunque el árbitro cobró saque de arco).

Aldosivi y un 0 a 0 con gusto a poco

Aldosivi genera, pero no convierte

Aldosivi se mostró notablemente superior a su rival. A diferencia de la derrota ante Barracas Central, pudo sostener la intensidad y el dinamismo inicial en varios pasajes del primer tiempo. Movilidad y asociaciones, aunque faltó siempre la «estocada» final: el problema de la falta de gol en el «Tiburón», a esta altura, es muy preocupante.

En el amanecer del complemento, Belgrano comenzó a insinuar algo más de lo que mostró en la primera etapa. Fue muy pobre el segundo tiempo, y más pobre fue lo del «Pirata», que arribó a Mar del Plata como absoluto favorito y recién en los últimos minutos del cotejo estuvo cerca del gol, por ejemplo, con un cabezazo del recién ingresado Lucas Passerini. De todos modos, la defensa del «Verde» estuvo muy atenta y cortó cualquier avance peligroso en la tarde del viernes.

Aldosivi dejó de llegar y se llenó de imprecisiones en ofensiva. Mariano Charlier, quizás, tardó en hacer la mayoría de los cambios (ejecutó tres a los 85′). Los futbolistas encargados de renovar el aire del equipo llegaron tarde al encuentro (lo mismo pasó con los visitantes) y fue un 0 a 0 inamovible. Cinco fechas del Clausura y apenas un gol para el conjunto del puerto, y solo tres unidades. Belgrano se llevó un punto que no mereció, y el «Tiburón» un punto que no le sirve.

Si hoy terminara el Torneo Clausura, Talleres descendería ya que San Martín de San Juan está último en la tabla de promedios y en la anual, y el segundo descenso se definiría en este caso por el anteúltimo de la tabla anual. Pero, a Aldosivi se le viene Estudiantes (lunes 25/08 en La Plata) y luego recibe a Boca. Hoy mostró una mejor imagen, pero necesita encontrarle la solución a la falta de gol para mantener la categoría.

Síntesis del partido

ALDOSIVI: Jorge Carranza; Giuliano Cerato, Yonathan Cabral, Gonzalo Mottes e Ignacio Guerrico; Roberto Bochi, Federico Gino, Matías García, Justo Giani y Tiago Serrago; Tobías Cervera. DT: Mariano Charlier.

BELGRANO: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Lisandro López, Federico Ricca y Adrián Spörle; Santiago Longo, Rodrigo Saravia, Gabriel Compagnucci y Nicolás Fernández; Lucas Zelarayán y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

GOLES: –

CAMBIOS ALDOSIVI: 68′ Ayrton Preciado por García; 74′ Tobías Leiva por Giani; 85′ Alejandro Villarreal por Cervera, Marcelo Esponda por Bochi y Natanael Guzmán por Serrago.

CAMBIOS BELGRANO: 74′ Lucas Menossi por Longo y Lucas Passerini por Jara; 85′ Julián Mavilla por Spörle y Ulises Sánchez por Saravia.

INCIDENCIAS: –

ESTADIO: José María Minella.

ÁRBITRO: Andrés Gariano.

VAR: Lucas Novelli.