En 15 días Minella Stadium S.A. tomará la posesión del estadio

Según pudo saber golesdemedianoche.com con fuentes cercanas a la empresa adjudicataria del Estadio màs grande de Mar del Plata, el 1 de septiembre tomaràn posesión siendo la cara visible en la ciudad un ex presidente del club Vélez Sarfield. Las obras de remodelación comenzarían en enero de 2026.

Se espera para los próximos días reuniones con las dirigencias de Aldosivi y de Alvarado , y progresivamente con Peñarol u con Quilmes por la actividad en la l Polideportivo Islas Malvinas .

AmpliaremosCu