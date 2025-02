Al Mecenas municipal le dieron ayudín en la Plaza Mitre: Gestión Montenegro = Todo trucho

La política ha decidido entretener a los contribuyentes mediantes ficticios acuerdos donde se transparentan los verdaderos actores. Así aparecen como lo indican las fotografías que la principal contratista de la municipalidad se auspicia como “empresa que aportó a la Plaza Mitre para su renovación”.

El convenio fue presentado como un ejemplo de la integración pública privada lo cual representa una cabal falacia. Estas empresas deberían por contrato quedar exentas por pliego de incursionar en este tipo de convenios a todas luces manipulados por el DE y la mayoría propia en el HCD. “Transportes 9 de Julio SA” pertenece al mismo grupo económico que integra en diversas formas el Clan Moyano. Sus disputas contractuales han inundado el país.

En todo el ámbito de la plaza se pueden observar como la empresa practica el mecenazgo, y no hay que olvidar que los contratos vigentes no sólo son firmados desde la MGP sino también desde OSSE desde donde se recauda el GIRSU es decir que no basta con la TSU y con el monopolio que ejercen las empresas que mantienen cautivos a comerciantes de la ciudad tomados como rehenes de CIAGESER precios cartelización como la recolección y el tratamiento de los residuos en el predio de disposición final de los mismos.