A 20 años de su estreno, “La Madonnita” retoma temporada en Mar del Plata

“La Madonnita”, la emblemática obra escrita por Mauricio Kartun y dirigida por Pedro Benítez, regresa este 3 de enero a las 21:00 a El Séptimo Fuego (Bolívar 3675): la puesta, que contará con un elenco de trayectoria, iniciará su temporada con funciones todos los sábados de enero y febrero.

A dos décadas de su estreno original, la obra vuelve a escena con una propuesta que combina reconstrucción histórica y lectura contemporánea. Ambientada en un cuarto asfixiante de principios del Siglo XX, entre máquinas fotográficas antiguas y humo de habanos, “La Madonnita” expone un universo donde la violencia y el patriarcado dialogan con problemáticas actuales. El proceso de montaje demandó nueve meses de ensayos intensivos.

Dirigida por Pedro Benítez, la obra cuenta con actuaciones de Lalo Alias, Cecilia Martin y Omar Gómez.