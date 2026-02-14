Zufiaurre o Janson, la única duda de Úbeda en Boca para recibir a Platense

El plantel de Boca se entrenó durante la mañana del sábado en el predio que el club tiene en Ezeiza de cara al partido frente a Platense, que se disputará el domingo a las 19.30 en la Bombonera. La idea de Claudio Úbeda es realizar tres variantes, aunque todavía tiene una duda.

El director técnico volvió a probar con Williams Alarcón por Milton Delgado y Ángel Romero por Kevin Zenón, tal como lo había hecho el viernes. Sin embargo, utilizó a Iker Zufiaurre y Lucas Janson para ocupar el lugar que Gonzalo Gelini tuvo desde el arranque en el encuentro ante Vélez en Liniers.

El delantero juvenil de 20 años ingresó desde el banco y convirtió el gol de Boca en la derrota contra el Fortín por 2-1, mientras que su competidor para el puesto se recuperó de un desgarro en la zona abdominal. La otra alternativa con la que había trabajado en la semana fue Tomás Aranda, quien estará en el banco.

De esa amanera, y a la espera de la confirmación oficial, los 11 de Úbeda para recibir al Calamar serían: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Alarcón; Zufiaurre o Janson, Miguel Merentiel y Romero.