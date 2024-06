ZEBALLOS “NO COMPARTO LA DECISIÓN DE CORIA, PERO LA ENTIENDO”

El tenista marplatense Horacio Zeballos quedó afuera del equipo argentino que irá a los Juegos Olímpicos de julio/agosto en París 2024, y se expresó al respecto em exclusivo en el programa radial y online La Voz del Estadio que se emite de lunes a viernes en las señales de Mar del Plata 96.5 ( de 13.00 a 14.,00 ) y por la 90.5 Radio Éter (90.5 FM) de 18,00 a 20.00.

Aquí el audio del “por qué” el capitán argentino Guillermo Coria no lo seleccionó al que llegó el mes pasado a NÚMERO 1 DEL MUNDO EN DOBLES junto al español Marcel Granollers en el análisis del columnista Guillermo Caporaletti y la postura y reacción de Horacio Zeballos expresadas este martes en dichos medios

https://radiocut.fm/audiocut/caporaletti-y-ausencia-horacio-zeballos-en-juego-olimpicos-2024/

” En el equipo para París, no voy a estar convocado. Bueno, son decisiones que tomó el capitán, hay que respetarlas. No significa que uno las comparta, pero sí las respeta. Para eso es capitán y es la autoridad que puso la decisión, así que hay que respetarlo. Y obviamente dio sus motivos, me dio sus motivos, así que los acepto. Y por mi lado, obviamente yo quería estar, es una tristeza, pero bueno, esto sigue. Yo estoy concentrado, obviamente, también en mi carrera personal, disfrutando de un gran presente. Así que, insisto, obviamente quería estar y estaba disponible para formar parte, pero bueno, en definitiva no quiero que nada afecte este momento emocional mío que está siendo muy bueno. y pensar para adelante y obviamente desearle lo mejor a mis compañeros porque son realmente compañeros de equipo y de viajes que conozco hace muchísimos años y obviamente sabemos que es una gran pareja la que nos va a representar así que desde ese lado me quedo tranquilo de que los chicos pueden luchar tranquilamente por una medalla y también así mismo los chicos de Single les deseo lo mejor y voy a estar acá apoyándolos por supuesto porque esto es algo mucho más que personal, es algo nacional, es por el país así que acá no importan los nombres sino importa el país y sé que confío en que los chicos nos van a representar de la mejor manera posible y después bueno a seguir a seguir en la carrera en ATP que obviamente el tenis es un deporte individual o bueno en mi caso de A2 por ser doble pero también yo represento a Argentina en cada torneo que juego, así que desde mi lado sigo aportando el granito de arena que puedo en cada torneo que juego. “

Comparte esto: Facebook

X