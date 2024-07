YPF contrató a una consultora internacional para que audite la elección de la planta de GNL

Las dos opciones que se barajan para la instalación de dicha planta son Bahía Blanca (Buenos Aires) y Punta Colorada (Río Negro). La primera ciudad es, según ingenieros, la mejor opción. Pero desde Nación tiran más para el lado de la segunda, no tanto por cuestiones “técnicas”, sino más bien por cuestiones políticas.

Y es por ello que desde YPF le “piden ayuda” a la consultora internacional, justamente para que no queden dudas de que la elección de la locación para instalar la planta de GNL, no sea por una decisión política. Es que el propio Presidente dijo públicamente que Bahía Blanca no iba a ser opción si la PBA no se adhería al RIGI.

“En Buenos Aires tenés al lastre de Kicillof, que es un expropiador serial. ¿Le van a confiar a un comunista? Si hubiera querido hacer las cosas bien, se hubiera adherido al RIGI nacional“, comentó Milei la semana pasada durante una entrevista. Esto da indicios de que la decisión podría tomarse meramente por cuestiones políticas. En varias ocasiones, el Presidente apuntó a Kicillof como “blanco político”, y en los números eso está más que claro: la provincia de Buenos Aires fue la más perjudicada en términos de coparticipación.

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, decidió adherirse al RIGI. Su par bonaerense, Axel Kicillof, cuestionó dicho proyecto y ya anticipó que no se adherirá. Todo lo contrario: propuso un “RIGI bonaerense”, una ley propia que, si bien aún no presento en la Legislatura, buscará ganarle la pulseada por la planta de GNL a la provincia vecina.

A todo esto, desde YPF y Petronas ya le han dicho a través de cartas a los gobernadores que se van a tomar un mes (agosto) para decidir qué locación definitiva van a usar para la planta. “Se les envió una carta con siete puntos (3 económicos y 4 de permisos y ayudas al proyecto) para que las provincias respondan según corresponda“, informaron en un comunicado desde YPF. “Con esa información, ambas compañías ( YPF y Petronas) tomarán la mejor decisión para el proyecto”, justificaron.