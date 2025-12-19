Yo, tú, él y el otro: Gresca en la pizzería del centro por un caso de polleras

Entonces, casi sin mediar palabra, atacó a golpes a su “rival” y se inició una feroz pelea entre ambos , ante la mirada en shock de la mujer y del resto de las personas que se hallaban en la pizzería.

Un detenido

Producto de los disturbios y el susto que le ocasionó a los testigos la situación, se presentó en el lugar personal policial del subcomisaría Casino -con jurisdicción en la zona-, que aprehendió al menor de los peleadores, de 33 años. El otro, de 39, permaneció en libertad.

Ninguno de los dos hombres sufrió heridas de importancia.

Por el hecho, se iniciaron actuaciones en el marco de una causa judicial caratulada “daños” y cuya investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, en la que al momento de lo ocurrido se encontraba de turno Mariana Baqueiro.