«Yo nado en aguas abiertas con 88 años, pero la gente por lo menos tiene que salir a caminar por su salud» ( Roberto Alfaro )

Es nadador de Aguas Abiertas. El domingo 25 pensaba correr por décima vez la carrera «Entre dos Escolleras» en e marco de los 101 años de vida del Club Náutico, pero » me lesioné un tendón porque me pasé de rosca copn el entrenamiento» le dijo Roberto Alfaro «en julio cupliré 89 años .-.» al programa radial y onlien del deporte de la ciudad «La Voz del Estadio» este viernes.

